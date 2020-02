Fuglsang nie avoir rencontré le docteur Ferrari

La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe, dimanche. Citant des extraits d'un rapport de la fondation antidopage (CADF) qui s'occupe des contrôles pour l'Union cycliste internationale (UCI), le journal danois Politiken faisait état de liens entre Jakob Fuglsang et le sulfureux Michele Ferrari. Un médecin banni à vie du monde du vélo pour son implication dans l'affaire Armstrong.

Fuglsang, 34 ans, ancien coéquipier des frères Schleck et qui a vécu au Luxembourg jusqu'en 2016, sort de sa meilleure saison avec des succès sur Liège-Bastogne-Liège et au Critérium du Dauphiné. Dans un communiqué publié lundi, il a nié «avoir rencontré le Dr Ferrari. Je n'ai connaissance d'aucun rapport et confirme qu'aucune procédure n'a été ouverte contre moi. Je n'ai donc à répondre d'aucune affaire. Et je suis très inquiet que de telles rumeurs puissent se répandre dans la presse», a-t-il écrit hier.

«Canular médiatique»

Selon Politiken, le docteur Ferrari serait impliqué dans le dopage de coureurs d'Astana et se serait rendu à Monaco, où réside Fuglsang. Son coéquipier Alexey Lutsenko aurait été présent à au moins une des rencontres. Michele Ferrari a nié «le dernier canular médiatique» le concernant et l'ex-entraîneur de Fuglsang, Rune Larsen, a défendu le Danois.

«Pendant toutes les années où j'ai travaillé avec Jakob, nous avions toujours en tête de rester dans la légalité, même si cela signifiait que nous ne pourrions pas accomplir certaines choses». Astana a rappelé que ses coureurs «ne sont pas autorisés à consulter des médecins externes à l'équipe». Prête à collaborer à une enquête, elle a jugé que «si la CADF avait eu des preuves d'une faute, une procédure aurait été engagée».

(L'essentiel)