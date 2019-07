Les filles aussi devraient avoir leur Tour de France

C'est l'agence Reuters qui a enquêté sur le sujet et recueilli les confidences d'un cadre d'Amaury Sport Organisation, propriétaire, comme le journal L'Équipe, du Tour de France. Après les Classiques Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne, les femmes devraient avoir leur Grande Boucle. Un groupe d'étude a été lancé sur le sujet. «On ne peut pas "logistiquement" le courir en même temps que les hommes (NDLR: comme dans les années 80 et qui avait été abandonné par manque d'intérêt médiatique). Le Tour a tellement grandi que ce n'est tout simplement pas faisable», a glissé une source à Reuters.

Depuis cinq ans, les organisateurs du Tour profitent de son infrastructure pour faire courir «La Course by Le Tour», une épreuve d'un (depuis 2017, cette année le matin du contre-la-montre de Pau) ou deux jours (une étape de montagne et un chrono) courue en marge d'une étape de ces messieurs. Cette année, c'est la Néerlandaise Marianne Vos qui l'a emporté grâce à un rush final impressionnant.

Pas d'homme en mini short, pas de tenue moulante et pas de bises pour remettre le bouquet de fleur ! @marianne_vos monte sur la première marche du podium de cette course féminine du #TourdeFrance à #Pau. @LaRepDpyreneespic.twitter.com/GQAloRyYx5– Clément Pravaz (@ClementGpe) July 19, 2019

En Italie, le «Giro Rosa» - couru au début du mois de juillet sur dix étapes - n'a pas le même organisateur que le Giro tout court. ASO, elle, ne compte pas se laisser couper l'herbe sous la roue, car le tendance est enfin favorable à la promotion, l'organisation et la diffusion du sport féminin et ce n'est pas trop tôt.

«Je pense qu'ASO devrait se lancer, a glissé Gerry Ryan, propriétaire et sponsor de l'équipe Mitchelton-Scott, qui a des équipes dans les deux pelotons. Le cyclisme féminin est divertissant, aussi bien à l'écran que pour les foules qu'il déplace. Je ne sais pas vers quoi le Tour se dirige pour les filles, mais juste une épreuve de deux jours, c'est mieux qu'un seul... Même quatre permettraient aux femmes de montrer leurs qualités sur le vélo. Chez nous, il n'y a pas de frontière. Annemiek van Vleuten a fait le camp de pré-saison avec les gars».

