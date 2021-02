Ballerini remporte Het Nieuwsblad, Geniets 9e

L'Italien Davide Ballerini (Deceuninck) a remporté au sprint la 76e édition du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), en ouverture de la saison des classiques belges, samedi sur 200,5 km entre Gand et Ninove.

Classement du Circuit Het Nieuwsblad cycliste disputé samedi:



1. Davide Ballerini (ITA/DEC) les 200,5 km en 4 h 43:03.



(moyenne: 42,5 km/h)



2. Jake Stewart (GBR/FDJ) à 0.



3. Sep Vanmarcke (BEL/ICA) 0.



4. Heinrich Haussler (AUS/BAH) 0.



5. Philippe Gilbert (BEL/LOT) 0.



6. Alex Aranburu (ESP/AST) 0.



7. Florian Sénéchal (FRA/DEC) 0.



8. Matteo Trentin (ITA/UAE) 0.



9. Kévin Geniets (LUX/FDJ) 0.



10. Nils Politt (GER/BOR) 0.

Davide Ballerini, 26 ans, remporte la plus belle victoire de sa carrière, riche de sept succès désormais, le troisième cette saison après ses deux succès au Tour de la Provence.

Our @sepvanmarcke minutes before he stepped on to the podium:



“I was actually working the last 10 km for Tom but then I found an opening and went on the wheel of Ballerini and did the best sprint I could do. It feels good to be back in business!”#OHN21 #YallaISN. pic.twitter.com/PASHc6txZm