Greipel a terminé l’étape à pied, vélo sur l’épaule

La montagne ne profite pas à tout le monde, du moins pas sur le Tour de France. L’Allemand André Greipel, spécialiste du sprint, a eu bien du mal à terminer la première étape de montagne, jeudi, qui menait le peloton au sommet de la Planche des Belles Filles. Il a passé la ligne d’arrivée à pied, portant son vélo sur l’épaule, comme le montre une image publiée par son équipe Arkéa-Samsic sur Twitter.

La posture rappelait les courses de cyclo-cross, où ce genre de scène est habituelle. «J'ai entendu que le cyclo-cross était à la mode en ce moment, j'ai donc essayé. Espérons que cela m'apporte de bonnes jambes, comme pour Wout van Aert et Mathieu van der Poel», a ironisé André Greipel, toujours sur Twitter. Les deux hommes, spécialistes de la discipline, réussissent en effet une saison pleine de succès sur route.

Le sprinteur, qui aura 37 ans la semaine prochaine, avait pourtant pris les devants, jeudi, en se mêlant à l’échappée matinale. Cette stratégie devait lui permettre de prendre un peu d’avance sur le peloton pour terminer plus facilement dans les délais. Il a finalement terminé 140e de l’étape, à 20’54" du vainqueur Dylan Teuns.

I heard Cyclo cross is in style atm so I tried a bit of this and hopefully it brings me good legs like @WoutvanAert @mathieuvdpoel and others.... pic.twitter.com/71rh0qapt9