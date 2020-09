«Si ça se reproduit, on s’arrêtera à nouveau»

«L'essentiel»: Vous avez vécu ce lundi une drôle de journée sur le Tour de Luxembourg…

Ben Gastauer: C’était un peu spécial. On aura pu sauver 40 km de course c’est déjà ça.

Comme Luxembourgeois cela doit être encore plus dur à vivre…

Je suis déçu d’autant que je suis personnellement très content de participer à cette épreuve avec mon équipe AG2R La Mondiale cette année. Mais je pense qu’il est très bien que les coureurs aient pris leurs responsabilités en s’arrêtant pour dire ça ne va plus.

Cela ne donne malheureusement pas une bonne image du pays...

Si tout s’était bien passé nous n’aurions pas voulu arrêter. C’est un super parcours, les coureurs l’apprécient, mais si notre sécurité n’est pas garantie...

S’arrêter était une nécessité ?

C’était le seul choix possible pour nous défendre. Déjà mardi j’avais eu peur quelques fois. Et ce matin le départ s’est mal passé. Alors quand il y a eu cette voiture dans le peloton…

Comment se présente la suite ?

Une réunion est prévue avec l’organisateur, des représentants des coureurs et des équipes. J’espère qu’ils trouveront une solution. Mais si demain il y a les mêmes soucis ce sera le même scénario. Je pense qu’on va de nouveau s’arrêter.

Faut-il fermer le parcours du Tour de Luxembourg ?

On ne peut pas non plus avoir des routes fermées comme au Tour de France ce n’est pas le même niveau. Mais on avait déjà eu un souci mardi avec des commissaires de course qui ont doublé le peloton de manière dangereuse. Mais il faudrait au moins qu’il n’y ait pas de voitures à contre sens tout le temps. On ne peut pas non plus bloquer tout le Luxembourg et enlever toutes les voitures garées, il ne faut pas trop gêner la circulation mais trouver un juste équilibre pour assurer notre sécurité.

Le Skoda tour était-il moins dangereux par le passé ?

Je ne l’ai pas couru depuis longtemps, sept ou huit ans. Mardi j’ai trouvé que le final avec la descente en ville et beaucoup de voitures garées était dangereux. Je ne connais pas les contraintes qu’avaient les organisateurs, peut être étaient-ils obligés de faire ainsi, mais je crois que c’était une erreur.

Faut-il des sanctions ?

On doit prendre des décisions pour que cela ne se reproduise pas. Je trouve qu’aujourd’hui les coureurs ont été ouverts en acceptant de finir la course et les organisateurs ont bien réagi en trouvant une solution. L’UCI doit être plus sévère mais je ne réclame pas de sanctions. Cela ne sert à rien de couler les organisateurs. Mais il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité depuis la reprise donc il faut trouver des solutions.

(Recueilli par Nicolas Martin)