Un cycliste perd un doigt dans une chute

La première étape du Tour de Burgos, ce mardi, marquait la reprise du cyclisme professionnel international après plusieurs mois d’arrêt. Mais l’euphorie a été douchée par un drame survenu lors de la course.

Impliqué dans une chute à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée, le Néerlandais Gijs Leemreize (20 ans) a été gravement blessé à une main et aurait perdu un doigt, affirme la télévision espagnole, diffuseur de l’étape.

