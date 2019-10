Le peloton cycliste exige plus de sécurité

Tracés sinueux, routes étroites et barrières mal placées: une partie du peloton professionnel a de nouveau réclamé plus de sécurité sur les courses, après la lourde chute, samedi, du Colombien Alvaro Hodeg, au Tour de l'Eurométropole. Le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step a été projeté au sol après avoir heurté les pieds d'une barrière de sécurité. Il souffre de multiples fractures. «Ce type de barrières devrait être banni PARTOUT!», a réagi sur Twitter le coureur italien Matteo Trentin, avant d'ironiser sur l'importance accordée par l'Union cycliste internationale à d'autres règles, telles... la longueur des chaussettes des coureurs.

La chute de Hodeg rappelle en effet celle, tout aussi spectaculaire, du Belge Wout van Aert lors de la 13e étape du dernier Tour de France: à un kilomètre de l'arrivée du contre-la-montre de Pau, il s'était encastré dans une barrière, qui avait occasionné une blessure profonde à la jambe. Le Belge Bjorg Lambrecht a, lui, laissé sa vie sur les routes du Tour de Pologne le 5 août. En cause, selon les médias polonais: une structure de béton, que le coureur de la Lotto-Soudal aurait heurtée avant de tomber dans un fossé.

Des idées proposées

Une dizaine de jours plus tard, les Cyclistes professionnels associés (CPA), une association chargée de défendre les intérêts des coureurs, publiaient un communiqué dénonçant les lacunes d'une autre épreuve, le BinckBank Tour, en matière de sécurité. «Les participants se plaignent uniformément des rues étroites, des obstacles non signalés, des courbes brusques et des trous au sol à proximité des arrivées. Les coureurs sont confrontés à une course d'obstacles en ville», avaient déploré les Cyclistes professionnels associés (CPA), une association chargée de défendre les intérêts des coureurs

Accusée d'immobilisme en matière de sécurité, malgré des mises en garde répétées, l'UCI a réagi lors des championnats du monde dans le Yorkshire, fin septembre. À cause de «conditions météorologiques extrêmes», la course élites masculine a été raccourcie d'environ 25 kilomètres. La balle est dans le camp des CPA, qui doivent rencontrer l'UCI mercredi. Parmi les idées sur la table, «une distance minimale obligatoire entre les véhicules et les coureurs, des zones de ravitaillement différentes, des barrières et des arrivées plus sûres pour toutes les courses», propose l'association sur son site.

(L'essentiel/afp)