Teunissen et Jumbo-​​Visma démarrent très fort

Mike Teunissen tient vraiment à son maillot jaune. Le Néerlandais, premier leader du Tour de France depuis sa victoire à Bruxelles samedi, a conforté sa tunique ce dimanche, avec la victoire de son équipe, Jumbo-Visma, lors du contre-la-montre par équipes qui menait à l'Atomium. Les hommes emmenés par Steven Kruijswijk et Tony Martin, partis en dernier, ont écrasé la concurrence, avec un meilleur temps que l'équipe Ineos (ex-Sky), partie quant à elle en premier, au moment où l'agitation était à son comble autour des bus des équipes.

Des milliers de spectateurs s'amassaient en effet dès la fin de matinée autour des bus près du palais royal, au moment où les équipes effectuaient leurs derniers préparatifs. Les concurrents belges étaient bien sûr les plus acclamés, notamment Greg van Avermaet, maillot à pois sur le dos et Wout van Aert. Le maillot jaune Mike Teunissen a aussi eu droit à quelques honneurs, prestige de la tunique oblige, dans une ambiance chauffée par deux speakers, un francophone et un néerlandophone.

Derrière les hommes en jaune de Jumbo-Visma, au sein desquels le porteur du maillot de leader n'était pas facile à distinguer visuellement, Ineos a devancé de seulement huit dixièmes de seconde Deceuninck-Quick Step, 3e. L'annonce du temps de l'équipe belge a été accueilli par un grand cri de déception à Bruxelles. Entre Ineos et Astana, dix équipes se tiennent en seulement vingt secondes, mais derrière, certains prétendants au général ont perdu gros: Fabio Aru et Dan Martin ont lâché un peu plus d'une minute avec UAE, tout comme le trio Nairo Quintana/Mikel Landa/Alejandro Valverde (Movistar). Trek, de Richie Porte, a perdu 1'18, presque autant qu'AG2R-La Mondial, emmenée par Romain Bardet (1'19).

(Joseph Gaulier/L'essentiel)