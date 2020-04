Lance Armstrong veut unifier les coureurs

L'entier des Classiques printanières a été annulé, le Giro a été au mieux repoussé et on parle aussi d'un Tour de France couru plutôt en août. Le cyclisme ne sait pas de quoi sa saison sera faite en raison du nouveau coronavirus et tous essaient de ne pas tout perdre. Car pour une équipe française, par exemple, une annulation de la Grande Boucle ferait perdre deux-tiers de sa visibilité annuelle. Autant dire une quasi mort annoncée...

Les organisateurs échafaudent leurs plans de leur côté et les athlètes, eux, n'ont jusqu'ici pas eu leur mot à dire. De quoi rendre furax Lance Armstrong. Sur Instagram, dans une vidéo tournée pour promouvoir son podcast «The Move», le «champion» américain a notamment exhorté les cyclistes du peloton professionnel à «reprendre le pouvoir».

«Au sport et au cyclisme pros, à vous tous cyclistes, coincés chez vous tout en n'étant pas certain de recevoir votre paie le mois prochain, pas sûr que votre équipe pourra survivre à tout ça: votre chance, c'est maintenant!, a commencé l'ancien leader de l'US Postal. C'est votre chance de remettre les comptes à zéro et de vous asseoir à la table des décideurs. Si vous ne saisissez pas cette opportunité maintenant, vous pourriez bien ne jamais avoir à nouveau une telle chance. Pensez-y, parlez entre vous comme un seul homme. Vous êtes les acteurs du jeu et sans ses acteurs, il n'y a pas d'action.»

Depuis le mois de mars, des formations comme Bahreïn McLaren, CCC Team, Mitchelton-Scott, Astana et Lotto Soudal ont, en effet, réduit leur salaire ,puisqu'il n'y a plus de courses à disputer. Le CPA (Cyclistes Professionnels Associés) avait approuvé ces coupes, mais uniquement dans le cas où les formations pouvaient prouver que le budget des équipes étaient affectés par la crise.

(L'essentiel/Sport-Center/rca)