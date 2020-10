Alaphilippe lève les bras trop tôt, Roglic s'impose

Primoz Roglic s'est bien remis de son échec à la fin du Tour de France. Le Slovène, dépossédé du maillot jaune dans le dernier contre-la-montre la veille de l'arrivée à Paris, a remporté dimanche Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Il a devancé le nouveau champion du monde Julian Alaphilippe, qui a commis deux erreurs dans le final: le Français a d'abord fait une vague au début du sprint, gênant considérablement Marc Hirschi et même Tadej Pogacar. Puis, croyant avoir course gagnée, il a levé les bras trop tôt, laissant Roglic surgir sur la ligne.

Le classement



1. Primoz Roglic

2. Marc Hirschi à 0"

3. Tadej Pogacar à 0"

4. Matej Mohoric à 0"

5. Julian Alaphilippe à 0"

94 Bob Jungels à 12'04"

Le Slovène a donc réglé au sprint un groupe de favoris, qui s’est détaché dans la Roche-aux-Faucons, la dernière montée de la Doyenne. Initialement deuxième, Alaphilippe, qui effectuait sa première sortie avec son maillot de champion du monde, a été déclassé à cause de son sprint irrégulier et se retrouve 5e. Finalement, le Suisse Marc Hirschi prend la deuxième place, devant les Slovènes Tadej Pogacar et Matej Mohoric.

Primoz Roglic, champion de Slovénie et n°1 mondial, a donc signé un succès spectaculaire pour sa première participation à Liège-Bastogne-Liège. Il s'agit de la victoire la plus importante de sa carrière sur les courses d'un jour, lui qui a également remporté la Vuelta en 2019.

Officiel : Julian Alaphilippe est déclassé par le jury des commissaires UCI. Il est replacé à la 5ème place (dernière place du groupe auquel il appartenait).



Official: Julian Alaphilippe has had his result downgraded by UCI commissaries. He is allocated 5th place. #LBL