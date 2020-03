Privés, comme le reste du peloton, de Milan-San Remo en raison de la crise liée au coronavirus, les coureurs de l'équipe Lotto Soudal Thomas De Gendt et Jasper De Buyst ont quand même effectué la classique italienne, le week-end dernier. Enfin, en quelque sorte.

Si la population est soumise au confinement général en Belgique, les cyclistes sont toujours autorisés à se déplacer en vélo. Les deux compères belges en donc ont profité pour créer samedi, jour où la «Primavera» aurait dû se disputer, une sorte de Milan-San Remo sur les routes de Belgique.

En guise d'hommage, les deux coureurs ont roulé pendant dix heures, parcourant la même distance que la fameuse course italienne, soit près de 300 kilomètres.

«On est partis de chez nous et on a fait une boucle de 280 kilomètres, à expliqué De Gendt à «Cyclingnews». Il nous a fallu 10 kilomètres pour nous retrouver, puis 10 autres pour rentrer chacun chez soi. On est passés par des grandes villes comme Bruxelles, Anvers et Gand. On a vu les marchés qui étaient vides et c'était très calme sur les routes. Dans un sens, c'était le moment parfait pour faire ça».

In honor of @Milano_Sanremo@JasperDeBuyst and i did a 300km ride, connecting some of our biggest cities. Too bad we had a 120km headwind from Mons to Antwerpen. pic.twitter.com/taAMtMr4SG– Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 21, 2020

Les deux hommes ont scrupuleusement respecté les consignes de sécurité liées à la distance et à l'hygiène. «On a pris des mesures pour être en sécurité. On avait un gel pour se laver les mains avant d'aller dans une boulangerie, et on les lavait à nouveau quand on sortait. C'était plus dur que Milan-San Remo, bien plus dur. Dix heures, c'est de loin l'entraînement le plus long que j'ai jamais fait», a conclu De Gendt.

La Belgique est soumise au confinement généralisé depuis le 17 mars, et cette mesure est effective jusqu'au 5 avril au moins.

(L'essentiel/nxp)