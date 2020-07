Ralph Diseviscourt bat un record du monde à Vianden

Incroyable Ralph Diseviscourt! L'inusable ultracycliste luxembourgeois de 44 ans a réalisé un nouvel exploit ce dimanche. Après quelques 206 tours (895, 13 km) d'un circuit totalement plat de près de 4,4 km autour du réservoir supérieur de la centrale hydroélectrique de Vianden, il a battu le record toutes catégories de Christoph Strasser (913 km) dans le cadre des championnats du monde de 24 heures, avec une distance de 915,39 km, et une moyenne de 38,1 km/h. Il fallait pour cela réaliser 211 tours.

Encouragé depuis samedi 14h par quelques dizaines de spectateurs, perchés sur une plate-forme surplombant le circuit autour du réservoir de la centrale de la Société électrique de l'Our, le Luxembourgeois, «Dizzy» avait déjà battu peu avant 13h30 le record (sur piste) établi l'an passé par l'Australien Mitch Anderson, de 894,35 km.

Depuis samedi après midi, dans d'excellentes conditions météo, l'employé de la BIL a roulé, roulé et encore roulé... éclairé à la lumière des phares de la voiture d'assistance pendant la nuit. Perché sur son vélo de chrono, il n'a guère pu profiter de la vue splendide du haut du Mont Saint-Nicolas, au dessus de Vianden, ou du lever de soleil. Même s'il a dû faire du bien au moral.

Le Wiltzois a été en avance sur les temps de parcours tout au long de l'épreuve, enchaînant les records (100 km en 2 h 19, 100 miles en 3h47, 500 miles en 21 h 01' 44") avec un meilleur tour en 5'53". Peu avant 10h30 dimanche matin, il avait atteint de les 180 tours (782 km) après 20h25 minutes. Soit une moyenne impressionnante supérieure à 38 km/h.

Ralph Diseviscourt, déjà vainqueur de plusieurs grandes courses d'ultracyclisme comme la Race across Italy (2016, 2018, 2019), ou la Race macros France (2019), n'a pu disputer la Red Bull Trans Siberian Extreme, annulée cet été pour cause de Covid 19. L'utracycliste qui roule en moyenne 45 000 km par an en vélo, s'est donc fixé ce nouvel objectif fou du record en 24 heures. Mission accomplie!

