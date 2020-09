Le peloton mis en danger par le trafic au Luxembourg?

Noted during live. pic.twitter.com/cuawimNR5n — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 15, 2020

Les coureurs ne sont-ils pas assez protégés de la circulation sur le Skoda-Tour de Luxembourg? Organiser une course cycliste sans trop perturber le trafic en pleine semaine de septembre à Luxembourg-Ville, est un sacré défi. Le coureur italien Jacopo Guarnieri (Groupama-FdJ) a jeté un pavé dans la mare, mardi, après la première étape de l’épreuve autour de Luxembourg-Ville. Publiant des captures d’écran des images d’Eurosport, il a dénoncé la présence de voitures stationnées sur le parcours et d’un bus arrêté sur une voie à 4,5 km de l’arrivée.

The @skodatour will be on Eurosport after the TdF, you can watch with your eyes what's happening here. We cannot stand this anymore. @cpacycling — Jacopo Guarnieri (@jacopoguarnieri) September 15, 2020

«Nous y revoilà: malgré notre demande lors de la réunion de course, nous avions plein de voitures garées entre 5 km et 2 km de l’arrivée sur le Skoda-Tour. Une portion très dangereuse de la course dans laquelle tout le monde préparait le sprint, en descente et alors que la vitesse était de 70 km/h. Il y avait même un bus à 4,5 km de l’arrivée», a lancé l’Italien, dont le tweet a été relayé par plusieurs de ses coéquipiers dont le champion du Luxembourg, Kevin Geniets.

«Nous sommes vigilants»

Pointant la responsabilité des organisateurs mais aussi des équipes et de l’UCI, alors qu’une série d’accidents graves ont frappé le peloton depuis la reprise en août, l’Italien a poursuivi: «Nous voulons maintenant la protection de l'UCI». «Et où sont les équipes? Vous nous payez. Comment continuez-vous à tolérer cela?».

L’Italien a même cité l’exemple de son coéquipier, Ignatas Konovalovas, qui après avoir décroché en fin d’étape, après un gros travail, s’est trouvé relégué à 5' et pris dans la circulation qui avait été rouverte. «Il est arrivé à douze minutes, après avoir dû attendre à un feu rouge. Sérieusement?». Des propos confirmés par Maxime Monfort, directeur sportif de l’équipe Lotto-Soudal, interrogé par Wielerflits.nl. «Ce que dit Guarnieri est correct. Juste au moment où nous recherchons pleinement plus de sécurité, cela ne devrait plus se reproduire. Le trafic en sens inverse peut être facilement évité. En quoi est-ce difficile de maintenir la circulation à l'écart entre les drapeaux rouge et vert? J'espère que l'organisation interviendra rapidement et que ce problème sera résolu demain».

«Personnellement j’ai eu l’impression que la circulation n’avait jamais été bouclée», a dénoncé le Néerlandais Jetse Bol, de l’équipe Burgos-BH.

Alertés par les équipes, les organisateurs ont eu une réunion avec la police et le jury de la course. «Nous sommes toujours vigilants et nous le serons encore davantage. Mais ce qui est important, c'est de faire un rappel aux usagers de la route de respecter le code de la route et les consignes de la police. Entre la voiture ouvreuse et la voiture balai aucun véhicule ne doit circuler sur le parcours», a réagi Benoît Theisen, secrétaire général de l'épreuve interrogé par L'essentiel. La seconde étape du Skoda-Tour s’élance ce mercredi matin, de Remich, en direction d'Hesperange.

(Nicolas Martin/L'essentiel)