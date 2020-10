Le Luxembourgeois Michel Ries sera à la Vuelta

Première saison en World Tour et premier grand Tour pour Michel Ries. Le Luxembourgeois a été retenu par l'équipe Trek-Segafredo pour participer à la Vuelta, qui débutera le 20 octobre au Pays basque. Le coureur de 22 ans disputera ainsi son premier grand Tour.

Il devrait avoir un rôle d'équipier pour la course espagnole. «Les néo-pros Michel Ries et Juan Pedro Lopez vont profiter de cette opportunité pour acquérir de l'expérience», a indiqué l'équipe américaine dans un communiqué. Cette saison, Michel Ries a participé au Tour Down Under, en Australie, puis à deux classiques françaises et à la Route d'Occitanie, avant le confinement. Ensuite, il a repris avec notamment le Tour de l'Ain (19e place finale, alors que le plateau était relevé) et le Skoda-Tour de Luxembourg, puis la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

Sur la Vuelta, Trek-Segafredo comptera notamment sur le grimpeur Kenny Elissonde et le sprinteur Matteo Moschetti. Ils seront accompagnés par Niklas Eg, Koen de Kort, Alexander Kamp, Emils Liepins, Juan Pedro Lopez et donc Michel Ries. Du fait de la réorganisation du calendrier en raison de la pandémie, le Tour d'Espagne ne comprendra que 18 étapes, au lieu de 21 habituellement. Le grand départ à Utrecht (Pays-Bas) a été annulé, tandis que les étapes qui devaient passer par le Portugal ont été redessinées. La tenue de l'épreuve reste bien entendu tributaire de la situation sanitaire.

(jg/L'essentiel)