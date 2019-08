Contador a retrouvé les routes de son succès

À 36 ans, Alberto Contador a encore de beaux restes. Le double vainqueur du Tour de France, retraité depuis 2017, a pris part samedi au Tour des Stations, dans le Valais suisse. L'Espagnol s'est classé 8e sur la distance reine (220 km et 7 400 mètres de dénivelé) qui propose neuf cols entre Martigny et Verbier.

La présence du «Pistolero» a été rendue possible grâce à Steve Morabito, qui avait été son coéquipier chez Astana. «On voulait marquer les dix ans de sa victoire à Verbier sur le Tour de France 2009 et il a répondu présent, explique le directeur général de la course Grégory Saudan. C'était un plaisir de faire sa connaissance. Il a été très actif sur les réseaux sociaux.» Le Tour des Stations a vécu sa deuxième édition ce week-end et plus de 2000 coureurs se sont alignés sur l'un des six parcours proposés.

(L'essentiel)