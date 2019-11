Froome vous présente son «petit souvenir»

Chris Froome a été opéré avec succès pour retirer une plaque de sa hanche et une broche dans le coude droit, a annoncé le coureur britannique vendredi sur son Twitter.

«Avec du matériel en moins à ma hanche et à mon coude», a écrit le quadruple lauréat du Tour de France, au dessus d'une photo de lui souriant dans son lit au CHU de Saint-Étienne, précisant que «tout s'est passé parfaitement». Quelques heures plus tard, il a publié une photo d'un «petit souvenir de 2019».

Less some hardware from my hip & elbow ? Feeling groggy but all went perfectly ? #roadtoTDF2020#roadtotokyo2020pic.twitter.com/itpxtLAF83– Chris Froome (@chrisfroome) November 8, 2019

Chris Froome avait été victime en juin de fractures à une vertèbre cervicale, au fémur, au coude, à la hanche et aux côtes après être tombé lors d'une reconnaissance, avant une étape du Critérium du Dauphiné. Cette chute avait laissé craindre que sa carrière ne soit terminée à 34 ans.

Le coureur espère toujours participer au Tour de France et aux Jeux olympiques l'année prochaine, puisqu'il a assorti son message de #roadtoTDF2020 (en route vers le Tour de France 2020) et #roadtotokyo2020 (en route vers Tokyo 2020). «Il reste 8 mois (ndlr: d'ici le début du prochain Tour). Il me faut encore deux ou trois mois pour corriger les faiblesses héritées de ma chute mais j'espère d'ici quelques mois retrouver le niveau que j'avais la saison dernière», avait-il assuré mi-octobre.

(L'essentiel/afp)