Julian Alaphilippe est papa et «pleure de bonheur»

Le Français, tout juste âgé de 29 ans, ne voulait rater l'événement pour rien au monde. Il avait donc eu un bon de sortie samedi et a quitté le Tour de Suisse avant son terme pour assister à la naissance de son fils. Le petit Nino a finalement pointé le bout de son nez lundi, pour le plus grand bonheur du champion et de sa compagne, l'ex-championne qui commente désormais les courses sur France Télévisions, Marion Rousse.

«Je vous aime tellement», a-t-il écrit sur Instagram en légende d'une photo en noir et blanc où on aperçoit le nouveau-né et ses petits doigts agrippés à ceux de ses parents. «Je pleure de bonheur», a-t-il ajouté dans une story quelques heures plus tard avec une photo où père et fils se regardent intensément, le tout accompagné par les notes de «One thousand trees» du pianiste Alban Claudin. La nouvelle maman parle, elle, «d'un tsunami d’amour».

(mc/L'essentiel)