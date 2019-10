Nouvelle dimension pour le Tour de Luxembourg

L'annonce officielle de l'Union cycliste internationale (UCI) est attendue ces prochains jours. Mais selon le «Quotidien», l'affaire est dans le sac. Le Skoda-Tour de Luxembourg intégrera bien à partir de 2020 la nouvelle division ProSeries lancée par l'Union cycliste internationale et sa date changera de juin à mi-septembre.

L'échelon UCI ProSeries regroupera des épreuves situées en dessous des Grands Tours et des épreuves du World Tour. Mais au-dessus du niveau continental (3e division). De quoi lui garantir un plateau plus relevé que ces dernières années et la présence d'équipes du World Tour. En 2020, le Skoda-Tour se tiendrait juste avant les Mondiaux en Suisse.

(L'essentiel)