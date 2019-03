Un groupe pétrochimique rachète l'équipe Sky

À compter du 1er mai prochain, l'équipe cycliste Sky se nommera Team Ineos, du nom du groupe pétrochimique qui a racheté l'équipe de Chris Froome.

Ineos, basée en Suisse et en Grande-Bretagne, deviendra le seul propriétaire et continuera à financer l'équipe actuelle qui portera désormais le nom de Team Ineos et fera sa première apparition dans les pelotons le 2 mai au Tour du Yorkshire. Le groupe honorera tous les contrats actuels des coureurs.

Un groupe décrié

L'entreprise est déjà propriétaire du club de football de Lausanne. D'après La Tribune de Genève, le groupe pétrochimique devrait encore augmenter le budget de l'équipe cycliste la plus puissante du peloton. Une enveloppe de 44 millions d'euros est évoquée, selon le journal.

À titre de comparaison, Sky disposait d'un budget de 39 millions d'euros pour la saison 2018, ce qui en faisait déjà l'équipe la plus riche. Quick-Step pouvait elle compter sur 18 millions d'euros.

Ineos est par ailleurs un groupe très décrié en Grande-Bretagne. La multinationale veut investir des milliards dans le gaz de schiste anglais, rapporte la Radio Télévision suisse romande (RTS). Une ONG a qualifié Ineos d'«ennemi public N°1 en Angleterre» en raison de ce gaz de schiste, dont l'extraction est considérée comme très polluante. En mars 2018, des manifestants avaient protesté, déguisés en Robin des Bois, contre des forages autour de la forêt de Sherwood.

Team Sky will become Team INEOS from 1 May. The launch of Team INEOS will take place at the Tour de Yorkshire.



> https://t.co/U7ZlmNRpxl pic.twitter.com/DvAFpbqiIw — Team Sky (@TeamSky) 19 mars 2019

A message to our fans following today’s news that Team Sky will become Team INEOS from 1 May. We’re excited to take you on our new journey.



> https://t.co/q2Sc1ouRyq pic.twitter.com/yTVGmQmAhU — Team Sky (@TeamSky) 19 mars 2019

(L'essentiel/afp)