L'équipe de van der Poel rend hommage à Poulidor

Les coureurs de l'équipe néerlandaise ont défilé vêtus d'une tenue jaune et mauve, "un équipement cycliste inspiré des couleurs portées par Raymond Poulidor (décédé en novembre 2019, NDLR) durant toute sa carrière dans l’ancienne Team Mercier", a précisé Alpecin dans un communiqué. "Nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité. 45 ans après la fin de l'incroyable carrière de Raymond Poulidor, son petit-fils Mathieu van der Poel prend le départ du Tour de France pour la première fois", a expliqué le directeur d'équipe Philip Roodhooft, cité dans le communiqué.

#MerciPoupou@mathieuvdpoel pays tribute to Raymond Poulidor: "He was my hero because he was my granddad" pic.twitter.com/6PY6GhWoLz — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) June 24, 2021

L'infidélité aux traditionnelles teintes bleu marine et rouge de la formation n'aura duré toutefois que le temps de la présentation. Le "maillot disruptif" de Bahrain Victorious, décoré de blanc, de bleu et de messages destinés à prévenir l'obésité et le diabète, au lieu du rouge usuel, sera lui "détruit" à l'issue de la présentation.

D'autres équipes ont en revanche profité de la présentation pour dévoiler une nouvelle tunique destinée à être pérennisée. La formation française Total-Direct Energie s'est adaptée au changement d'appellation de son sponsor: l'équipe est désormais nommée TotalEnergies et a ajouté des nuances jaunes et vertes au bleu, blanc, rouge qu'elle arborait déjà. Qhubeka a elle donné à sa tenue des teintes plus bleutées en s'associant avec deux nouveaux sponsors, Burberry et NextHash, qui remplace Assos comme partenaire titre.

(L'essentiel /AFP)