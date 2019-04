Du cyclo-​​cross aux pavés du Tour des Flandres

Des labourés aux pavés des classiques flandriennes, la voie royale se dessine. Et si le cyclo-cross a toujours été jugé très formateur pour la route, certains apprennent vite et bien. Champions du monde en cross, le Néerlandais Mathieu van der Poel (2015, 2019), le Belge Wout Van Aert (2016 à 2018) et le Tchèque Zdenek Stybar (2010, 2011, 2014) feront ainsi partie des favoris du Ronde dimanche.

• Transition épatante Depuis l'ouverture de la saison des classiques, tous trois se sont posés en prétendants crédibles à la victoire sur le deuxième Monument de la saison. L'expérimenté Stybar, 33 ans, s'est offert le circuit Het Nieuwsblad et le GP E3, Van der Poel, 24 ans, À Travers la Flandre, et Van Aert, 24 ans, a brillé au GP E3 (2e) aux Strade Bianche (3e) et à Milan-San Remo (6e).

• Au-delà du cyclo-cross Pour l'ancien coureur belge Tom Boonen, interrogé par la RTBF, leur point commun est surtout «leur talent». «Ce ne sont pas juste des coureurs de cyclo-cross. Ce sont des coureurs très intelligents avec beaucoup de classe. C’est pour ça qu’ils sont bien en cyclo-cross, sur la route et si tu leur donnes un vélo de piste... ils vont gagner aussi». Pour Boonen, «Van Aert et Stybar sont les deux meilleurs coureurs du monde actuellement».

• Jungels en embuscade Bob Jungels n'a été que champion du Luxembourg juniors en cyclo-cross, mais lui aussi est en grande forme. Toujours aux avant-postes, il sera une carte précieuse pour l'équipe Deceuninck-Quick Step face aux Van der Poel, Van Aert mais aussi Sagan ou Van Avermaet.

