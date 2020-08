Evenepoel gagne et rend hommage à Jakobsen

Le prodige belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) est décidément imbattable. Le jeune prodige de cyclisme, âgé de seulement 20 ans, a remporté samedi l'étape reine du Tour de Pologne, autour de Bukowina Tatrzanska. Après avoir remporté les Tour de San Luis, d'Algarve et de Burgos, soit toutes les courses auxquelles il a participé depuis le début de la saison, le Belge s'apprête à remporter l'épreuve polonaise, dont il a pris le maillot de leader.

En passant la ligne d'arrivée, il a dédié sa victoire à son coéquipier Fabio Jakobsen, victime d'une très grave chute lors de la première étape, en tenant dans ses mains le numéro de dossard «75», celui que portait le champion des Pays-Bas au départ de l'épreuve. Il a tiré l'objet de sa poche, fouillant dans ses affaires juste avant de franchir la ligne en solitaire, sans exprimer de joie. Jakobsen est sorti du coma jeudi et pourrait retourner bientôt à la maison, ont annoncé vendredi les organisateurs de la course et les médecins.

Evenepoel venait d'effectuer une longue échappée en solitaire de plus de 50 km. Son avance s'est élevée à 1'48", devant le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et 2'22" devant le Britannique Simon Yates (Mitchelton) et le Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). Vendredi, à 66 kilomètres de l'arrivée, a eu lieu la chute de plusieurs coureurs, parmi lesquels figurait l'Équatorien Richard Carapaz (Ineos), alors leader de la course. Après la chute, Carapaz a repris la course, mais n'était apparemment pas capable de se battre pour la victoire.

