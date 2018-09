Seize Luxembourgeois vont aux Mondiaux

Grâce aux résultats de Bob Jungels et Jempy Drucker, le Luxembourg, 21e nation mondiale, aura six places pour la course en ligne élite messieurs des Mondiaux de cyclisme, le 30 septembre, à Innsbruck (Autriche). Plus que d'ordinaire et à peine deux de moins que la France ou la Belgique. Et la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL) veut en profiter.

Les cyclistes professionnels luxembourgeois figurent tous dans la liste communiquée ce jeudi par la FSCL. Leurs épreuves se dérouleront du 23 au 30 septembre prochains.

Messieurs, élites: Bob Jungels (contre la montre et route), Laurent Didier, Jempy Drucker, Ben Gastauer, Alex Kirsch, Tom Wirtgen (route).

Dames élites: Christine Majerus, Claire Faber et Anne-Sophie Harsch (route)

Espoirs messieurs: Tom Wirtgen (CLM), Pit Leyder (CLM et route), Kevin Geniets, Michel Ries et Luc Wirtgen (route).

Juniors garçons: Arthur Kluckers et Gilles Kirsch (CLM et route).

Juniors fille: Nina Berton (route).

Outre ces coureurs, Gaetan Pons et Jans Petelin sont réservistes en élite messieurs, et Loïc Bettendorff chez les juniors.

(L'essentiel)