Les coureurs en grève dénoncent l'insécurité

Après avoir dénoncé des véhicules présents sur le parcours, dont un bus dans une descente lors de la première étape mardi autour de Luxembourg-Ville, les coureurs du Skoda Tour de Luxembourg se sont mis en grève ce mercredi matin pour protester contre leurs conditions de course. Dénonçant la présence de voitures sur le parcours, ils ont posé pied à terre après 18 km dans la deuxième étape, partie de Remich direction Hesperange.

Sur son compte Twitter, le Skoda Tour précise qu'après des discussions avec l'organisation le peloton va finir l'étape mais elle sera neutralisée, jusqu'à l'entrée sur le circuit final. Un départ réel doit être donné quand les coureurs arriveront à Syren. Ce qui fera 80 km neutralisés, sans attaque, puis 42 km soit trois tours de circuit final. D'après les informations de Grand-Ducal Cycling, c'est le coureur belge Philippe Gilbert, habitué aux conditions de course ultra-sécurisées du World Tour, qui aurait initié le mouvement de contestation.

Cette interruption pose également problème en terme de diffusion TV de la course alors qu'Eurosport (en direct via son application, puis en différé à la télévision) et RTL Luxembourg retransmettent l'épreuve.

La première étape, disputée mardi, a suscité une polémique. Plusieurs coureurs, dont l'Italien Jacopo Guarnieri, ont dénoncé la présence de véhicules sur le parcours. Certains ont croisé un bus alors qu'ils s'approchaient de l'arrivée. Des coureurs décrochés du peloton ont aussi dû composer avec le trafic habituel, devant même parfois s'arrêter au feu rouge. Une réunion s'est tenue entre les organisateurs, la police et le jury de la course.

#SkodaTour La corsa si è fermata. Troppi pericoli sul percorso e neutralizzazione per i prossimi 100 km



The race has stopped. The riders have decided to neutralize the next 100 kms due to the lack of safety on the route#ForZabù pic.twitter.com/FccoSPHF4v — Vini Zabú - KTM (@ViniZabuKTM) September 16, 2020

#SkodaTour

The peloton stopped after 18km of racing. More informations to come. — ŠKODA TOUR LUXEMBOURG (@skodatour) September 16, 2020

#SkodaTour

The riders will ride in a neutralized cortege to the final circuit where a new start will be given in Syren. pic.twitter.com/fETA8N0HSP — ŠKODA TOUR LUXEMBOURG (@skodatour) September 16, 2020

(L'essentiel)