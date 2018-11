Majerus lance le sprint solidaire avec ses bonnets

Photo, dessin, tricot... la multiple championne du Luxembourg Christine Majerus est plutôt du genre créative. Alors, entre deux courses, la cycliste de 31 ans, 4e des Mondiaux de cyclo-cross et vice- championne du monde sur route du chrono par équipes en 2018, sait comment s'occuper.

«Entre les voyages et les jours passés sur place avant les courses, surtout l'hiver en cyclo-cross, la vie de coureur laisse du temps à tuer», raconte-t-elle. C'est ainsi que l'idée lui est venue il y a un an d'offrir pour Noël, à ses coéquipières de l'équipe Boels-Dolmans, des bonnets tricotés main. «Puis j'ai continué et je les ai accumulés, avec l'idée de les vendre pour une bonne cause», confie la quadruple tenante du trophée de sportive luxembourgeoise de l'année.

100 avant Noël

Jamais sans ses pelotes et ses aiguilles, au rythme de «trois heures par bonnet», elle en a conçu de toutes les couleurs. Jusqu'à en mettre en vente 46 vendredi dernier, via les réseaux sociaux. «Grâce à mes sponsors qui ont ajouté des bonus, j'ai fait des packages à 35 euros et 60 euros (avec un maillot dédicacé). Ils ont été réservés en un week-end. L'objectif c'est 100 avant Noël. J'ai déjà bien avancé».

Pour donner l'argent, la cycliste, touchée par le décès récent de son chien Rigi, a choisi ASA ASBL, une association qui apporte au Luxembourg l'aide de chiens d'assistance à des enfants et des personnes handicapées, malades... Et elle a baptisé sa collection hiver, «King Rigi».

(Nicolas Martin/L'essentiel)