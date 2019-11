L'ancien cycliste Raymond Poulidor est décédé

Le monde du cyclisme est en deuil. Raymond Poulidor est décédé mercredi à l'âge de 83 ans, a indiqué sa famille. Raymond Poulidor «est parti ce matin», vers 2h, a indiqué son épouse Gisèle. «Il avait le cœur très fatigué». L'ancien champion avait été hospitalisé début octobre au centre hospitalier de Saint-Léonard de Noblat, qu'il n'a pas quitté depuis, a précisé son épouse.

Le Français a incarné le champion accessible et laborieux, aussi méritant que malchanceux, au fil d'une carrière entamée en 1960 et terminée à 40 ans passés. Un demi-siècle plus tard, toujours présent dans le village-départ des étapes du Tour, il continuait à signer des autographes à des admirateurs de tous âges: «J'ai la hantise de ne pas être reconnu dans la rue», avouait-il.

Un palmarès solide

Raymond Poulidor a brillé dans les années 1960 et 1970. Rien n'était plus injuste que le mythe de «l'éternel second», l'un de ses surnoms. Car le palmarès du coureur de Saint-Léonard-de-Noblat était des plus enviables, quand bien même il y manqua toujours le Tour de France. Il le termina à huit reprises sur le podium, la première fois en 1962 (3e), la dernière fois en 1976 (3e également). Vainqueur de Milan-San Remo (1961), dès sa deuxième saison chez les pros, il remporta aussi le championnat de France sur route (1961), la Flèche Wallonne, le Grand Prix des Nations (1963), le Tour d'Espagne (1964), le Dauphiné (1966 et 1969), Paris-Nice (1972 et 1973). Et tant d'autres...

Le coureur était père de deux enfants, Isabelle et Corinne. Cette dernière a pour fils le prodige néerlandais Mathieu Van der Poel, qui vient de terminer une saison éblouissante dans le peloton professionnel.

(L'essentiel)