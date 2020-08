Un maillot national très sobre pour Kevin Geniets

Vous l'avez peut-être remarqué, plus largement, lors des premiers jours du Tour de France. Bob Jungels ne porte plus totalement les couleurs du Luxembourg sur son maillot de l'équipe Deceuninck-Quick Step. Titré à six reprises lors des huit dernières années, on s'était effectivement habitué à le voir porter du rouge, du blanc et du bleu lors des plus grandes courses cyclistes.

L'information vous avait peut-être échappé lors de vos vacances, mais c'est Kevin Geniets, 23 ans, qui s'est très récemment imposé lors de l'édition 2020 du championnat national qui se déroulait du côté de Mamer.

Pour célébrer ce titre durant près d'une année, le coureur de l'équipe Groupama-FDJ aurant donc l'honneur de porter le maillot de champion du Luxembourg. Et comme elle avait déjà l'habitude de le faire avec le sprinteur Arnaud Démare, champion de France à trois reprises (2014, 2017 et 2020), l'équipe française a proposé un maillot très sobre. Sobre et sans donner de grande visibilité aux sponsors principaux. De quoi mieux repérer Kevin Geniets lors des prochaines courses? Réponse dès ce dimanche avec la 100ème édition de la Brussels Cycling Classin où il sera aligné.

Notre équipe pour la Brussels Classic ! Arrivée vers 15h15. pic.twitter.com/z2hDxee2a7 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 30, 2020

(fl/L'essentiel )