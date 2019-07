L'étape pour Nibali, Egan Bernal reste en jaune

Maillot jaune assuré: le Colombien Egan Bernal (Ineos) a gardé le commandement du Tour de France, samedi, à Val Thorens, dans la 20e et avant-dernière étape du Tour de France illuminée par l'Italien Vincenzo Nibali (Bahrain). Le coureur de 22 ans, a pris la quatrième place de cette étape raccourcie de 59 kilomètres en raison des conditions climatiques difficiles et devrait devenir dimanche le premier Colombien sacré sur le Tour et l'un des plus jeunes vainqueurs de l'épreuve.

La dernière étape de montagne a sorti du podium Julian Alaphilippe, qui occupait au départ la deuxième place du Tour. Le Français, maillot jaune encore la veille, a cédé dans les 14 derniers kilomètres et a reculé à la 5e place du classement. L'équipe Ineos place donc deux coureurs tout en haut de la hiérarchie avec le vainqueur sortant, le Gallois Geraint Thomas, deuxième.

Bardet conserve le maillot à pois

À l'altitude de 2 365 mètres, l'une des plus hautes dans l'histoire de l'épreuve, Nibali a remporté un succès de grand prestige, son sixième dans le Tour dont il a enlevé le classement général en 2014. Avant la dernière étape, une formalité de 128 kilomètres entre Rambouillet et Paris, Bernal compte une marge de 1 min 11 sec sur Thomas, qui l'a étreint sur la ligne d'arrivée.

L'équipe Jumbo (Bennett, De Plus) a durci la course dès les premières rampes de l'interminable montée de Val Thorens, 33,4 kilomètres à 5,5 % de pente, pour permettre à son chef de file, le Néerlandais Steven Kruijswijk, de monter sur le podium, à la troisième place. À l'avant, les rescapés (Gallopin, Nibali, Périchon, Woods, Zakarin) d'une échappée lancée peu après le départ ont longtemps gardé l'avantage, qui s'élevait à 2 minutes et demie au pied de l'ascension.

Nibali, seul en tête à 13 kilomètres de l'arrivée, a tenu bon jusqu'au bout. Le «Requin de Messine», deuxième du dernier Giro, a résisté aux contre-attaquants (S. Yates, Barguil, Soler, Quintana) qui se sont épuisés derrière lui. Le Sicilien, qui est âgé de 34 ans, a précédé sur la ligne le champion du monde, l'Espagnol Alejandro Valverde (39 ans). Un autre Espagnol, Mikel Landa, a pris la troisième place. Le Français Romain Bardet, 27e de l'étape, a conservé le maillot à pois de meilleur grimpeur.

VICTOIRE DE VINCENZO NIBALI A VAL-THORENS ! L'Italien n'avait plus gagné depuis Milan San Remo en 2018, il s'offre une victoire de prestige sur les routes du Tour de France, la 6e étape de sa carrière sur la Grande Boucle. GRANDE VINCENZO! #TDF2019 pic.twitter.com/dznWK8CQ7R — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 27, 2019

Egan Bernal n'aura donc pas remporté de victoire d'étape sur ce Tour de France mais l'essentiel est là: la victoire finale au classement général. Une grande première pour la Colombie, où il va devenir une idole nationale. On attendait Quintana, ce sera Bernal à 22 ans. #TDF2019 pic.twitter.com/pihQZxnGt0 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 27, 2019

#TDF - A bout...

Julian Alaphilippe, maillot jaune pendant 14 jours, a craqué lors de l'ascension vers Val Thorens : 26e de l'étape, remportée par l'Italien Vincenzo Nibali, le Français a reculé de la 2e à la 5e place au classement général #AFP pic.twitter.com/fIKnl3zq98 — AFP Sports (@AFPSport) July 27, 2019

