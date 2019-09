En plein Mondial, il doit s'arrêter au café

????‍♂️ | Hoge nood bij Casper van Uden #Yorkshire2019 pic.twitter.com/ptiHQKZSUN — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 26, 2019

La course en ligne des championnats du monde junior, jeudi, a été marquée par un moment difficile pour Casper van Uden. Sous une pluie battante, le concurrent néerlandais a été pris de soucis gastriques en pleine course, à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée. Or, il est difficile de satisfaire un besoin naturel lorsque la course emprunte un parcours urbain.

Le coureur de 18 ans a alors garé son vélo devant un bar, dont certains clients étaient sortis pour regarder la course. Il s’est alors précipité vers les toilettes de l’établissement. Les problèmes ont dû ensuite continuer, puisque Casper van Uden n’a pas terminé la course.

Cet épisode embarrassant rappelle évidemment celui qu’a vécu son compatriote Tom Dumoulin en 2017. Celui qui portait le maillot rose du Giro avait été en proie au même problème alors qu’il avait entamé la montée du col du Stelvio. Malgré le temps perdu ce jour-là, il avait tout de même remporté l’épreuve italienne.

(jg/L'essentiel)