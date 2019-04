Mathieu Van der Poel, la sensation du printemps

Depuis ses premiers tours de roues, Mathieu van der Poel compose avec l'ombre étendue d'un prestigieux arbre généalogique. Petit-fils d'un grand nom du cyclisme français, Raymond Poulidor, fils du Néerlandais Adrie van der Poel, vainqueur du Tour des Flandres (1986), de Liège-Bastogne-Liège (1988) et de l’Amstel Gold Race (1990), le Néerlandais a de qui tenir.

Alors, pour se faire une place au soleil, il a dû cravacher. «J’ai toujours eu la pression, donc j’ai envie de dire que ça ne me fait plus rien», expliquait-il cette semaine. La lumière, le natif de Kappellen, aux Pays-Bas, l'a d'abord trouvée en cyclo-cross, où depuis 2011 il a tout écrasé sur son passage. Jusqu'à signer un hiver 2018/2019 monstrueux, marqué par 31 victoires en 33 courses, un sacre européen et son second titre mondial.

Déjà plusieurs victoires

Et sans renoncer à disputer les JO 2020... en VTT, le Néerlandais a fait dans la foulée ses débuts pros sur route, avec Corendon-Circus (2e division). Trois mois plus tard, il a signé mercredi sur la Flèche Brabançonne, devant Alaphilippe, sa cinquième victoire, déjà, après une étape du Tour d'Antalya dès sa première course, le GP de Denain, À travers la Flandre (World Tour) et une étape du Circuit de la Sarthe. Sans oublier sa belle 4e place au Tour des Flandres.

Des équipes comme Deceuninck suivent de près la sensation du printemps. À domicile, il clôturera dimanche, sur l'Amstel Gold Race, l'ouverture des grandes Ardennaises, sa première campagne de classiques... en favori. Qui sait? Peut-être présentera-t-on un jour Poulidor et Adrie van der Poel comme le grand-père et le père de Mathieu...

