L'ancien champion italien Felice Gimondi est mort

L'ancien champion italien Felice Gimondi, vainqueur du Tour de France 1965, est décédé vendredi à l'âge de 76 ans d'une crise cardiaque alors qu'il se baignait près de Taormine, en Sicile. «Un grand champion qui a rendu notre sport plus humain nous quitte, une grand homme», a salué la fédération italienne de cyclisme. Le Bergamasque, l'un des sept coureurs de l'histoire du cyclisme à avoir gagné les trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), a incarné durant près de cinq décennies le cyclisme italien, champion de classe devenu un responsable écouté et influent.

Vainqueur du Tour de France dès sa première année dans le peloton professionnel en 1965, un an après s'être révélé en gagnant le Tour de l'Avenir, Gimondi parvint à se construire un palmarès d'exception malgré la concurrence du champion de référence, le Belge Eddy Merckx, son éternel adversaire. Le Tour d'Italie (par trois fois) et le Tour d'Espagne s'ajoutèrent au Tour de France -il est l'un des sept coureurs de l'histoire à avoir réalisé cet exploit- sur les lignes d'un palmarès riche aussi de «monuments», Milan-Sanremo, Paris-Roubaix et le Tour de Lombardie entre autres grandes classiques.

Champion du monde en 1973 devant Eddy Merckx

Le Tour ? Il le gagna en tant que remplaçant... titularisé par Luciano Pezzi après le forfait d'un coéquipier souffrant d'un genou. Pour le courir, Felice dut obtenir le feu vert de sa mère Angela, une postière de Sedrina où il était né le 29 septembre 1942 («C'est elle qui m'a appris à faire du vélo», disait-il), et de son père dirigeant une petite entreprise de transports. Trois semaines (et trois succès d'étape) plus tard, il condamnait Raymond Poulidor à une nouvelle deuxième place, à 2 min 40 sec au classement final.

Son sommet ? Gimondi l'atteignit peut-être au Championnat du monde 1973 sur le circuit catalan de Montjuic. Ce jour-là (2 septembre), l'élégant capitaine de la Squadra réglait au sprint un trio somptueux, dans l'ordre le Belge Freddy Maertens, l'Espagnol Luis Ocana et l'inévitable Merckx, celui-là même qui l'avait devancé deux ans plus tôt pour le maillot arc-en-ciel sur le circuit de Mendrisio (Suisse). «Nous avons rivalisé pendant des années sur les routes», a déclaré Merckx à l'agence italienne Ansa. «Mais nous sommes devenus amis à la fin de notre carrière. Je l'avais entendu il y a deux semaines, comme cela se produisait de temps en temps. Que puis-je dire, je suis détruit».

