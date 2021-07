Une rivale de Majerus meurt à l'âge de 31 ans

Jolien Verschueren avait été écartée des compétitions entre avril 2018 et août 2019 pour combattre une tumeur maligne au cerveau. Elle est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi.

La cycliste belge a été vice-championne d'Europe de cyclo-cross en 2015. Elle a aussi remporté des épreuves de prestige comme le cross du Koppenberg à deux reprises et le cross des Raisins à Overijse.

La championne luxembourgeoise de cyclo-cross Christine Majerus lui a rendu hommage sur Twitter: «Triste de lire cela. Pensées et force à sa famille». Les deux sportives se sont régulièrement disputé des victoires et places sur le podium dans les années 2010.

Sad to read this Thoughts & strength to her family and friends! https://t.co/TaEvZJZQvO