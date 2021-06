L’essentiel: Dans quel état d’esprit êtes-vous avant de défendre votre titre?

Kevin Geniets: Je suis vraiment motivé, surtout que mes dernières courses étaient bonnes, comme au Dauphiné où je me sentais bien. J’ai le titre, j’y vais pour le défendre.

Que vous inspire le parcours tracé autour d’Harlange, près du lac de la Haute-Sûre?

Le circuit est assez dur. C’est bien pour tout le monde car c’est probablement le plus fort qui gagnera, alors que dans les championnats, il y a parfois de la tactique.

Bob Jungels, que vous aviez battu au sprint en 2020, est absent. Est-ce positif pour vous?

C’est un gros concurrent en moins, mais il ne faut pas se mettre dans la tête que ça va être facile, car il y aura d’autres coureurs très forts au départ.

Qu’a changé le maillot de champion du Luxembourg dans votre carrière?

C’est vraiment spécial de courir avec ce maillot sur les épaules. Quand tu l’as, les gens te reconnaissent plus facilement, c’est bon pour l’image. Je pense que les gens me connaissent mieux maintenant, mais ça n’aide pas une fois sur la route. Une course reste une course.

Avant de courir le Tour d’Espagne pour la première fois (14 août-5 septembre), les Jeux olympiques (course en ligne le 24 juillet) font-ils partie de vos objectifs?

Bien sûr, c’est le plus grand événement au monde, n’importe quel sportif rêve d’y participer. Les deux coureurs sélectionnés seront bientôt connus et j’espère en faire partie. Je pourrais dire toute ma vie que j’ai fait ça et, plus tard, quand je raconterai que j'ai fait les Jeux, les gens comprendront le niveau auquel je courais.

(L'essentiel/Tom Vergez)