Hodeg a surpris les sprinteurs confirmés

Le jeune Colombien Alvaro Hodeg a remporté au sprint la 1re étape du Tour de Catalogne, lundi à Calella, endossant du même coup le maillot blanc et vert de leader et s'affirmant comme une valeur montante parmi les spécialistes de la vitesse. Dans le sillage de son compatriote et coéquipier Fernando Gaviria, Hodeg (Quick-Step) confirme l'essor du sprint colombien, dans un pays jusque-là surtout connu pour ses grimpeurs.

Tour de Catalogne

1re étape



1. Alvaro Hodeg

2. Sam Bennett

3. Jay McCarthy

4. Michael Morkov

5. Roberto Ferrari à 0"

Le coureur de 21 ans s'est largement imposé devant deux sprinteurs confirmés de l'équipe Bora-Hansgrohe, l'Irlandais Sam Bennett, deuxième, et l'Australien Jay McCarthy. Par le jeu des bonifications, Hodeg s'installe en tête du général avec quatre secondes d'avance sur Bennett, alors que les principaux favoris ont tranquillement fini au sein du peloton.

«C'est un rêve qui se réalise, a commenté le vainqueur du jour au micro de la télévision espagnole. Cette journée a été incroyable pour moi, mon équipe m'a donné ma chance et cette victoire est pour eux». Certes, l'épreuve catalane, très montagneuse, présente un plateau modeste en matière de sprinteurs. Mais c'est le deuxième succès en l'espace de quatre jours pour le prometteur Hodeg, déjà vainqueur vendredi de la Handzame Classique, en Belgique. Mardi, la deuxième étape du Tour de Catalogne mènera les coureurs de Mataro à Valls sur 175,6 km, avec un profil un peu similaire à la journée de lundi, une difficulté de troisième catégorie et la possibilité d'un nouveau sprint, plus ou moins massif.

(L'essentiel/afp)