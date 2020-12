L'équipe de Jungels et Gastauer dévoile son maillot

À partir de 2021, l'équipe AG2R-La Mondiale deviendra AG2R-Citroën, un changement qui transparaît au niveau du maillot. Une tunique complètement différente de celle de 2020 a été présentée ce jeudi, sur les réseaux sociaux, par la formation française. Sur un fond blanc sont inscrits les noms des sponsors en grosses lettres. Le rouge de Citroën côtoie le marron traditionnel d'AG2R-La Mondiale.

Le maillot sera notamment porté par Ben Gastauer et Bob Jungels. Si le premier a pour l'instant effectué toute sa carrière professionnelle dans cette équipe, le second fait partie des nouvelles recrues. Puisqu'il a perdu son habituel titre de champion national l'été dernier au profit de Kevin Geniets, il portera le maillot de l'équipe, sur les courses en ligne. Il n'étrennera les couleurs du Luxembourg que sur les contre-la-montre.

AG2R-Citroën nourrit de grandes ambitions, avec un budget en hausse. La formation a noué un partenariat avec l'équipementier BMC pour la fourniture des vélos, réputés de bonne qualité. Un recrutement important a été effectué, avec les arrivées de Bob Jungels, Greg Van Avermaet, Marc Sarreau ou encore Lilian Calmejane.

⭐️⭐️⭐️@AG2RLAMONDIALE et l’équipe accueillent @Citroen. Ce maillot symbolise cette collaboration unique et audacieuse.@AG2RLAMONDIALE and the team welcome @Citroen. This jersey is the symbol of our unique collaboration.#AG2RCITROËNTEAM - #RoulonsAutrement - #RideDifferently pic.twitter.com/6qxBuwlhea