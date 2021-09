Bob Jungels: «J’ai tout recommencé à zéro»

L’essentiel: Comment vous sentez-vous à quelques jours de reprendre la compétition?

Bob Jungels: Ça va bien, je ressens un grand soulagement depuis que j’ai repris l’entraînement. J’ai hâte de reprendre la course, on va voir comment ça va se passer. J’ai eu beaucoup de temps pour recommencer à zéro, tout remettre en route comme il faut. Après huit semaines sans sport, c’était pire que pour un début de saison, j’étais fatigué après une heure de vélo.

Avez-vous un objectif précis sur le Tour de Luxembourg (14-18 septembre)?

Ça va être compliqué quand on voit le plateau et le nouveau parcours, avec pas beaucoup de plat. Mon but est déjà d’arriver à Luxembourg pour la dernière étape. Je suis très, très loin d’un état de forme qui pourrait mener à un résultat. Le plus important est de retrouver la confiance et les sensations de course. Mon rôle sera d’aider les autres et de les placer avec ma connaissance des routes d’ici.

Qu’avez-vous ressenti quand on vous a diagnostiqué l’endofibrose (problème d’irrigation des muscles) après des mois sans connaître votre mal?

J’étais soulagé! Il n’y a rien de pire que de savoir que tu as les capacités de gagner des courses mais ne pas pouvoir être à 100% sans en connaître la raison. J’ai enfin eu la réponse à mes difficultés des dernières saisons.

Retirez-vous du positif de cette période?

Jusque-là, toute ma carrière était en croissance et je n’avais jamais eu de moments difficiles. Donc j’ai appris pas mal de choses sur moi en ayant des soucis pour la première fois dans ma vie. Je ne vois pas ces derniers mois comme perdus, il faut profiter de cette expérience pour le futur.

Vous êtes arrivé chez AG2R-Citroën en début d’année avec un certain statut. Comment avez-vous vécu le fait de ne pas pouvoir donner votre maximum?

C’était très frustrant. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu’un qui va signer un contrat puis se reposer dessus. C’est dommage car j’avais beaucoup d’ambitions pour cette année et j’ai beaucoup travaillé pour être capable de montrer ce que je peux faire. C’était horrible pour moi et pour l’équipe, mais j’ai toujours eu leur soutien, ils ont été formidables. J’espère me mettre en évidence la saison prochaine.

(Recueilli par Tom Vergez/L'essentiel)