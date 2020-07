Le peloton reprend la compétition en Espagne

Une partie de l'élite du peloton cycliste reprend mardi par le Tour de Burgos, course par étapes de cinq journées qui réunit un peloton d'importance avec notamment le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck) et l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar). Après une interruption de plus de quatre mois due à la pandémie de coronavirus, un nouveau chapitre s'ouvre avec l'épreuve espagnole qui attire un plateau d'une qualité inédite.

L’équatorien Ricardo Carapaz (Ineos), vainqueur du dernier Giro, le Britannique Simon Yates (Mitchelton), les Espagnols Mikel Landa (Bahrain), Enric Mas et Marc Soler (Movistar), font également partie du contingent des 22 équipes (dont 14 classées WorldTour) qui s'alignera au départ donné devant la cathédrale de Burgos. Invaincu en 2020, vainqueur du Tour de San Juan et du Tour d'Algarve avant l'arrêt des compétitions à la mi-mars, Evenepoel attire tous les regards pour cette reprise. Le phénomène belge (20 ans), qui n'a plus couru depuis le 23 février, affirme son impatience: «Cinq mois, c'est long!».

Pour Evenepoel comme pour les autres favoris, le test attendu aura lieu jeudi avec l'arrivée au sommet du Picon Blanco, une montée de plus de sept kilomètres à plus de 9% de pente moyenne. Un terrain favorable au duo de grimpeurs sud-américains que Carapaz forme avec le Colombien Ivan Sosa, vainqueur de cette étape et du classement final l'année passée. Une autre arrivée au sommet (Lagunas de Neila), où Sosa s'était également imposé en 2019, est programmée samedi pour les grimpeurs. Quant aux sprinteurs, au premier rang desquels l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck), le Colombien Fernando Gaviria (UAE) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), ils auront deux étapes clairement favorables, mercredi et vendredi.

