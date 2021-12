L'ancien cycliste Jan Ullrich a «vaincu la mort»

«J’ai vaincu la mort», s’est vanté Jan Ullrich, dans une interview au quotidien allemand Bild. L’ancien cycliste s’exprimait pour la première fois sur ses problèmes de santé, après un passage imprévu dans hôpital de Mexico. «J’ai eu une thrombose et une sévère septicémie», détaille-t-il. «Pour mettre fin aux spéculations: avant le traitement, je me suis soumis à un test de drogues, qui était évidemment négatif», a tenu à préciser l’ancien champion.

Le vainqueur du Tour de France 1997 avait défrayé la chronique en 2018, à cause de troubles et d’excès liés à sa consommation de stupéfiants et d’alcool. Des bagarres et agressions avaient notamment fait les choux gras de la presse. Il avait alors reconnu sa dépendance et suivi un traitement. Il explique avoir désormais arrêté la drogue et l’alcool.

Jan Ullrich a rendu un hommage appuyé à Lance Armstrong, son grand rival sur les routes françaises au début des années 2000: «Il était le premier à mes côtés à Mexico, il m’a beaucoup aidé. Je le remercie». Lors d’une cure de désintoxication en 2018, le Texan déchu de ses titres était déjà venu rendre visite à son ancien rival.

(L'essentiel/dpa)