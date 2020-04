Greg Van Avermaet gagne un Tour des Flandres virtuel

Monument du cyclisme et événement incontournable dans la partie nord de la Belgique, le Tour des Flandres ne s’est pas complètement arrêté à cause du coronavirus. Si l’épreuve a bien sûr été annulée, treize coureurs du peloton comptant parmi les cadors pour ces courses pavées (Van Avermaet, Stybar, Van Aert, Matthews,…) se sont affrontés sur home-trainer et devant leurs écrans respectifs, reproduisant les trente derniers kilomètres du parcours prévu.

Installés dans leur salon, devant une baie vitrée ou dans leur sous-sol, les protagonistes de l’épreuve en ont bavé pendant un peu moins de trois quart d’heure. Si le décor était virtuel, les efforts étaient bien réels, certains coureurs finissant en nage. Les bidons et serviettes étaient placés à portée de main des champions. Les spectateurs pouvaient suivre le spectacle, grâce aux images animées et aux caméras placés à côté des cyclistes.

Le Belge Greg Van Avermaet (CCC), qui n’a jamais remporté la vraie épreuve, est sorti vainqueur de cette course virtuelle d’un nouveau genre. Le champion olympique a fait parler sa puissance pour s’échapper et devancer son compatriote Oliver Naesen (AG2R) et l’Irlandais Nicolas Roche (Sunweb) de 20 secondes. Le prodige Remco Evenepoel (Deceuninck) a bien tenté une échappée, en vain, tandis que Michael Matthews (Sunweb), malchanceux, a dû renoncer à cause… d’un ennui mécanique!

(Joseph Gaulier/L'essentiel)