Le titre mondial pour van der Poel en cyclo-​​cross

The pressure, the competition... @mathieuvdpoel ???????? overcame everything today to dominate the 2019 UCI Cyclo-Cross World Championships



Déjà champion du monde de cyclo-cross chez les élites en 2015, le Néerlandais Mathieu van der Poel a remis le couvert ce dimanche au Danemark lors des Mondiaux de la discipline disputés à Bogense. Les Belges Wout van Aert, tenant du titre depuis 2016, et Toon Aerts, champion de Belgique, complètent le podium.

«La course était très difficile, car c'était compliqué de prendre de la vitesse sur le parcours de Bogense au Danemark», a affirmé au terme de la course Mathieu van der Poel, fils d'Adrie van der Poel et petit-fils de Raymond Poulidor. «Wout Van Aert était solide lors de la première partie de la course, mais j'ai été plus fort mentalement dans la seconde partie. Ma saison a été exceptionnelle, mais un championnat, c'est toujours la vérité d'une journée et je suis très heureux d'avoir remporté ce titre mondial chez les élites pour la deuxième fois».

Du côté luxembourgeois, Scott Thiltges et Vincent Dias Dos Santos se sont classés respectivement 50e et 52e de cette course après avoir été arrêtés à six tours de l'arrivée.

(fl/L'essentiel)