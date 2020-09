Bob Jungels fauche Sergio Higuita, qui abandonne

Bob Jungels a effectué un geste pour le moins maladroit dimanche sur la route du Tour de France. Le Luxembourgeois a brusquement changé de trajectoire, au début de la 15e étape entre Lyon et le Grand Colombier, passant de la gauche à la droite de la route. Sergio Higuita (Education First), qui le suivait, n'a pas pu l'éviter et a violemment heurté le sol. Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), qui est resté sur son vélo, n'avait probablement pas anticipé le placement de Higuita, qui venait aussi d'effectuer un petit écart.

Le champion de Colombie s'est blessé dans la chute. Il a immédiatement été soigné par l'équipe médicale du Tour de France. S'il a pu repartir dans un premier temps, pour tenter de revenir sur le peloton, Higuita a ensuite posé pied à terre. Le Tour de France se termine prématurément pour le petit grimpeur, qui était 16e du classement général dimanche matin. Rigoberto Uran, actuellement 4e, perd un précieux équipier dans la course au podium.

