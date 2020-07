Gastauer prolonge d’un an chez AG2R La Mondiale

???? Prolongation de contrat / Contract extension



????‍♂️ Ben Gastauer

2⃣0⃣2⃣1⃣



Formé au CCF, dans l'équipe depuis 10 ans, notre histoire continue avec Big Ben.



Trained in the CCF, in the team for 10 years, Big Ben will be with us for 1 more year. #allezALM pic.twitter.com/macmPPatV3