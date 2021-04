Alaphilippe remporte la Flèche Wallonne

Espectacular remate para la Flecha Valona con tercera victoria para el campeón del mundo Julian Alaphilippe sobre Primož Roglič y un hombre con pasado, Alejandro Valverde, 41 años. pic.twitter.com/fvf52uiTap — ️ Giorgio (@JeSuisFander) April 21, 2021

Alaphilippe, déjà vainqueur en 2018 et 2019, a pris le dessus sur le Slovène Primoz Roglic au bout des 193 kilomètres. L'Espagnol Alejandro Valverde, qui détient le record de victoires sur la classique (cinq), s'est classé troisième devant le Canadien Michael Woods et le Français Warren Barguil. Le Britannique Tom Pidcock, qui a chuté pendant l'épreuve, a pris la 6e place de cette 85e édition de la première des classiques ardennaises, quatre jours avant la «Doyenne», Liège-Bastogne-Liège.

«Cette victoire, elle me fait énormément de bien», a réagi Alaphilippe, qui comptait jusqu'à présent un seul succès cette saison, une étape de Tirreno-Adriatico. «J'ai pu m'économiser tout au long de la journée, je savais ce que j'avais à faire dans le final», a ajouté le Français (28 ans). «Je savais que ce ne ne serait pas facile avec Roglic, et Valverde dans la roue».

Et de 3 pour Julian Alaphilippe sur la Flèche Wallone, dans son Mur. Quelle montée ! #FlecheWallone | #LesRP pic.twitter.com/ISGznUlii5 — Louis-Pierre Frileux (@LPFrileux) April 21, 2021

La course s'est dénouée comme lors des années précédentes dans la troisième et dernière ascension du mur de Huy, une montée brutale de 1300 mètres à près de 10 % de pente. Roglic a démarré à près de 400 mètres de la ligne et Alaphilippe a été le seul à revenir sur lui et à le passer avant la ligne, malgré un sursaut du Slovène qui découvrait le mur de Huy.

L'équipe UAE du Slovène Tadej Pogacar et du vainqueur sortant, le Suisse Marc Hirschi, a été contrainte de déclarer forfait à cause d'un résultat positif pour deux de ses membres lors d'un test covid-19 pratiqué lundi. Elle n'a pas été autorisée à partir malgré des résultats négatifs à d'autres tests par la suite.

(L'essentiel/AFP)