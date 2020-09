Diego Ulissi s'adjuge la 1re étape au sprint

Sur un parcours accidenté, une échappée de cinq coureurs s’est rapidement constituée. Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Sergio Martin (Caja Rural), Lukas Meiler (Team Vorarlberg), Franck Bonnamour (Arkea-Samsic) et Axel Zingle (Nippo Delko) ont compté jusqu’à quatre minutes d’avance sur le peloton. À 43 km de l’arrivée, Axel Zingle, passé en tête des deux premières difficultés de la journée, a chuté dans une descente avant d’être repris par le peloton.

Sous l’impulsion des formations Groupama-FDJ et NTT Pro cycling, l’écart entre les deux groupes a rapidement fondu. Et alors que le peloton était revenu sous la minute, Tony Gallopin en a profité pour semer ses compagnons d’échappée à 25 km du but. Une tentative vaine qui a été annihilée à 10 km de l’arrivée.

Benjamin King (NTT Pro Cycling), Thibault Ferasse (Natura 4ever) et Diego Ulissi ont ensuite tenté leur chance avant d’être repris. Mais l’Italien d’UAE Team Emirates ne s’est pas avoué vaincu et a à nouveau placé une attaque dans le final pour s’offrir la victoire au sprint devant le Belge Amaury Capiot (Sport Vlaanderen) et le Roumain Eduard Michael Grosu (Nippo Delko).

«C’est ma première victoire de la saison, savourait Ulissi à l’arrivée à Luxembourg. Mon équipe a bien travaillé pour me mettre dans les meilleures dispositions avant la dernière ascension. Je vais essayer de défendre ce maillot». Demain, les coureurs partiront de Remich pour rallier Hesperange.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)