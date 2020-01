30 000 dollars pour pédaler avec Armstrong

Vous aimez le vélo? Vous rêvez de passer une semaine avec Lance Armstrong, vainqueur déchu pour dopage de sept Tours de France? Et bien c'est possible, mais seulement si vous avez des mollets solides, un peu, mais un compte en banque bien garni, surtout.

Il «suffit», en effet, de réunir 30 000 dollars, soit 27 208,53 euros, pour participer au «The Move Mallorca 2020», du nom ou presque du Podcast de l'ancien «champion» dopé. Pour la peine, vous aurez aussi droit aux conseils de son ancien lieutenant George Hincapie, qui s'était également mis à table à la fin de sa carrière.

Pour ce prix plus que rondelet, vous aurez droit à toute la panoplie (sauf l'attirail pour vous doper), en plus de rouler avec les deux anciennes gloires de l'US Postal: un vélo Pinarello, tous les vêtements de cyclisme nécessaires, l'hôtel et le couvert. «Jusqu'ici, jamais Lance ne s'était lancé dans un tel tour cycliste», ose la publicité pour l'événement.

Dans le dur financièrement

«Hincapie va rejoindre Lance dans 'The Move Mallorca 2020'. Nous vous invitons à participer à cette formidable expérience en tant qu'un des seuls douze hôtes de l'événement, dont les places libres seront sans doute rapidement épuisées, dit ensuite le slogan. Majorque est un paradis cycliste et notre tour va suivre les routes iconiques de l'Île.»

Lance Armstrong devrait savoir quoi faire du montant de ces inscriptions, lui qui est dans le dur financièrement depuis quelques années. Beaucoup de sponsors l'ont logiquement lâché et, selon ses calculs, il a dû rembourser pour près de 100 millions d'euros à la suite de ses aveux chez Oprah Winfrey en 2013.

(L'essentiel)