Le Skoda-​​Tour en même temps que la Grande Boucle

Le Skoda-Tour de Luxembourg 2020, prévu du 15 au 19 septembre, chevauche désormais au calendrier la troisième et dernière semaine du Tour de France, officiellement déplacé du 29 août au 20 septembre. Si les conditions sanitaires et les autorités le permettent, l'épreuve luxembourgeoise devrait bien cohabiter avec la Grande Boucle.

«L'UCI a annoncé travailler à un nouveau calendrier d'ici le 15 mai. Nous allons suivre le processus et discuter avec nos partenaires et les communes pour savoir comment nous allons procéder. Mais à ce stade l'édition 2020 n'est pas en danger. Et nous sommes prêts à cohabiter avec le Tour de France», explique Benoît Theisen, secrétaire général du Skoda Tour.

Préparer ces échéances au Grand-Duché

«Le Tour concerne huit coureurs par équipe sur des effectifs comprenant jusqu'à 30 professionnels. Certaines équipes voudront faire rouler des coureurs qui n’ont quasiment pas couru depuis le début de l’année. D'où une opportunité pour nous», a d'ailleurs rappelé le directeur de l’épreuve, Andy Schleck. Avec notamment les Mondiaux en Suisse juste après le Tour puis le Giro, certains pourraient venir préparer ces échéances au Grand-Duché.

Membre de la commission route de l'Union cycliste internationale (UCI) Ed Buchette a pris part aux discussions avec les Fédérations sur le calendrier de la fin d'année.

Il confirme que si l'UCI veut reprogrammer les Grands Tours (parfois en même temps que des épreuves World Tour) et les Monuments (Milan San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix,Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie), le calendrier des épreuves UCI Proseries devrait rester inchangé.

(L'essentiel)