Le Tour d'Italie cycliste reporté à une date inconnue

Le Tour d'Italie cycliste, qui devait partir le 9 mai à Budapest (Hongrie), a été reporté à une date encore inconnue à cause de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé vendredi la société organisatrice RCS. «RCS, ayant pris note de la situation nationale et internationale, annonce que les dates du Giro 2020 sont reportées», écrit RCS, dans un communiqué. Dans la matinée, le gouvernement hongrois avait annoncé ne pas pouvoir organiser les trois premières étapes de l'épreuve, prévues dans le pays.

Mais selon RCS, «toutes les parties sont déterminées à travailler ensemble pour permettre au Giro de partir de Hongrie, à une date ultérieure». «La nouvelle date ne sera pas annoncée avant le 3 avril», a précisé RCS. Le 3 avril est la date fixée dans le décret pris par le gouvernement italien comme limite aux mesures exceptionnelles de confinement adoptées pour lutter contre la propagation du virus. Et les nouvelles dates de la course ne seront choisies qu'après «avoir consulté les représentants du gouvernement italien, des autorités locales et des institutions sportives italiennes et internationales», a encore ajouté l'organisateur.

Une réunion est prévue mardi en Suisse entre l'Union cycliste internationale (UCI) et les représentants des organisateurs, parmi lesquels RCS et ASO (Tour de France), des équipes et des coureurs, pour la suite de la saison. Les annulations de courses cyclistes se sont multipliées ces derniers jours pour aboutir à une situation de quasi-arrêt. Paris-Nice, dont la dernière étape programmée dimanche est annulée, risque fort d'être la dernière course par étapes pour l'élite du peloton international, avant une période dont la longueur est liée à l'évolution de la pandémie. RCS avait déjà dû annoncer ces dernières semaines l'annulation des Strade Bianche et le report de Milan-San Remo et de Tirreno-Adriatico.

(L'essentiel/afp)