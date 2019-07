Les coureurs Ineos «craquent» en direct

Peut-être que ce sont les quelque 40°C dans le Gard qui ont atteint le cerveau des coureurs de l'équipes Ineos. Ou alors le soleil, qui leur a trop frappé sur le casque. Et pourquoi pas le fait que Geraint Thomas soit encore allé au sol en début d'étape, pour la 3e fois depuis le début du Tour?

Toujours est-il que les coureurs de Sir Dave Brailsford ont pété une durite, à quelque chose comme 95 km de l'arrivée à Nîmes. À l'écran, on dirait que ce sont Wout Poels et Jonathan Castroviejo qui se sont concertés pour faire la blague de l'étape. Le Néerlandais et l'Espagnol ont réussi leur coup, puisque le web a largement salué leur «coup de folie».

Oh rien de bien méchant, non. Les deux coureurs ont juste placé dans leur oreille un des nombreux bidons qu'ils ont descendus au cours de cette 16e étape caniculaire, tout en recrachant le précieux liquide par la bouche. Ça permet de détendre un tant soit peu l'atmosphère, à défaut de la rafraîchir et c'est toujours ça de pris.

When Portal has been talking dirty all day #TDF2019pic.twitter.com/eLcuL7is0N– La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 23, 2019

(L'essentiel)