Jakobsen va mieux, Groenewegen «pense à lui»

État grave mais stable: le champion cycliste des Pays-Bas Fabio Jakobsen, principale victime d'une terrible chute à l'arrivée du Tour de Pologne mercredi à Katowice, a subi une opération de cinq heures à la tête pendant la nuit, ont indiqué jeudi matin les médecins de l'hôpital où est soigné le coureur. Jakobsen, 23 ans, reste plongé dans un coma artificiel. «Le cerveau ne semble pas avoir été endommagé, a déclaré Pawel Gruenpeter, directeur adjoint de l'hôpital de Sosnowiec aux médias polonais. Aujourd'hui, nous allons essayer de le sortir du coma».

Les principales blessures «se situent au niveau du visage. Heureusement, les yeux n'ont pas été touchés», a précisé le médecin. Jakobsen a lourdement chuté peu avant peu avant la ligne d'arrivée de la première étape du tour de Pologne mercredi. Alors que les médecins ont un temps craint pour sa vie, ils ont finalement réussi à stabiliser son état mercredi en fin de soirée. Jeudi matin, l'organisateur de la course, Czeslaw Lang, s'est déclaré «quelque peu soulagé» après avoir parlé aux médecins. M. Lang a également donné des nouvelles du commissaire de course heurté par Jakobsen: «Il a repris conscience et son état est stable».

Les excuses de Groenewegen

Si Groenewegen est désigné généralement comme le premier responsable de l'accident, l'organisateur de la course a aussi été pointé du doigt pour le choix d'une arrivée en faux-plat descendant, ainsi que pour le type de barrières utilisé. «Chaque année, le même sprint en descente idiot au Tour de Pologne, a réagi l'Allemand Simon Geschke. Chaque année, je me demande pourquoi l’organisation pense que c’est une bonne idée. Les sprints massifs sont assez dangereux, on n'a pas besoin d’une descente à 80 km/h!».

Dylan Groenewegen a présenté ses excuses jeudi sur Twitter: «Je pense que c’est terrible ce qui s’est passé hier. Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis désolé pour Fabio et d’autres qui sont tombés ou ont été touchés. Pour le moment, la santé de Fabio est la chose la plus importante. Je pense à lui tout le temps». Patrick Lefevere, le patron de l'équipe Deceuninck-Quick Step dans laquelle évolue Jakobsen, a décidé de déposer plainte à l'UCI et à la police polonaise.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

Every year the same silly downhill sprint in the @Tour_de_Pologne.

Every year i ask myself why the organisation thinks it‘s a good idea. Bunch sprints are dangerous enough, you don’t need a downhill finish with 80kph!@cpacycling — Simon Geschke (@simongeschke) August 5, 2020

(L'essentiel/afp)