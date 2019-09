Greg Van Avermaet s'adjuge le GP de Montréal

Greg Van Avermaet (CCC) a pris sa revanche en remportant le Grand Prix de Montréal au sprint devant l'Italien Diego Ulissi (UAE) et l'Espagnol Ivan Garcia (Bahrain) dimanche, deux jours après sa troisième place à Québec. Troisième l'année passée, le champion olympique belge a vaincu le signe indien pour s'imposer une nouvelle fois au Canada, trois ans et quatre podiums après sa dernière victoire sur les bords du Saint-Laurent. Cette performance est de bon augure pour lui à deux semaines des Mondiaux dans le Yorkshire (29 septembre).

Membre du groupe de costauds qui s'est détaché dans la 18e et dernière ascension de la côte Camillien-Houde, un lacet de 1,8 km à 8% de moyenne autour du Mont-Royal, Van Avermaet a gardé la tête froide quand Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) est parti en contre, à trois kilomètres de l'arrivée, derrière l'autre Français déjà en tête Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale). «Le choix n'a pas été évident entre garder mes distances ou suivre Alaphilippe. Finalement, tout s'est bien passé», a soufflé le Belge victorieux.

Alaphilippe, Sagan et Evenepoel bien présents

Les deux Français ont été avalés dans les 300 derniers mètres par ce groupe de favoris, comptant également le triple champion du monde Peter Sagan. Moment où Van Avermaet a fait parler sa pointe de vitesse pour s'imposer, seulement pour la troisième fois de la saison. «Cela a été une année avec beaucoup de top 10 et de podiums, mais pas de grosse victoire sur le World Tour alors je suis super heureux de la tenir enfin», a savouré GVA, qui envoie au passage un message à la concurrence avant des Mondiaux au parcours exigeant et interminable (285 km), le plus long depuis plus de 40 ans.

Après plus d'un mois de coupure post-Tour, le n°1 mondial Julian Alaphilippe (13e) et Peter Sagan (18e) ont été jusqu'au bout dans le coup et montrent qu'ils montent en puissance à l'approche de l'échéance britannique. Comme le prodige belge Remco Evenepoel, 19 ans et champion d'Europe du contre-la-montre: s'il n'a pu jouer la gagne en raison d'un incident mécanique, il a montré qu'on pourrait compter sur lui pour le chrono des championnats du monde, où il vise au moins le podium. Le «gamin», comme on l'appelle en Belgique, a eu des fourmis dans les jambes toute la journée et placé deux grosses attaques qui auraient pu faire basculer la course.

#GPCQM Back on top! Here’s a taste of @GregVanAvermaet’s impressive win in Montreal #RideForMore James Startt / GPCQM / Cor Vos pic.twitter.com/ii9PiToml9 — CCC Team (@CCCProTeam) September 15, 2019

(L'essentiel/afp)